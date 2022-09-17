Саудовского принца пригласили на похороны британской королевы

Этот шаг вызвал шквал протестов правозащитников: Мохаммед бин Салман санкционировал убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле в 2018 году.

Наследный принц и фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман получил приглашение на похороны королевы Елизаветы II, которые пройдут в понедельник.

Об этом сообщает ВВС.

Отмечается, что этот шаг Британии вызвал шквал протестов правозащитников.

Так, по данным американской разведки, принц лично санкционировал убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле в 2018 году.

«Мохаммед бин Салман и его правительство отрицали это, но на Западе принца считали чем-то вроде изгоя, и с тех пор он не был в Великобритании», — говорится в материале.

В то же время представитель посольства Саудовской Аравии подтвердил, что принц приедет в Лондон в эти выходные, однако будет ли он присутствовать на похоронах в понедельник, пока неизвестно.

Тем временем Хатидже Дженгиз, невеста убитого саудовского журналиста, уже заявила, что это приглашение запятнало память королевы Елизаветы II. Она призвала арестовать наследного принца, когда он приземлится в Лондоне, хотя сомневается, что это произойдет.

Ранее «Компания против торговли оружием» (CAAT), базирующаяся в Великобритании, обвинила Саудовскую Аравию и другие монархии Персидского залива в том, что они использовали похороны королевы как способ «отбелить» серьезные факты нарушения прав человека в своих странах.

По оценкам организации, с начала войны в Йемене восемь лет назад Британия продала воюющей там под руководством Саудовской Аравии коалиции оружия на сумму более 23 миллиардов долларов.

Саудовская Аравия, несмотря на резкую критику в ее адрес в области прав человека, остается верным союзником Британии в Персидском заливе, где Запад рассматривает ее как защиту против агрессивного экспансионизма Ирана.

«Она покупает западное оружие, нанимает тысячи иностранных рабочих, принимает у себя ежегодное паломничество к священной для мусульман Мекки и помогает стабилизировать цены на нефть. Все это частично объясняет, почему международная критика наследного принца в основном приглушена», — заключает издание.

Как сообщал Курсор, в начале года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауда заявил, что у Саудовской Аравии и Израиля есть много общих интересов, которые могут быть реализованы вместе.

Курсор ранее писал, что Израиль заявил, что надеется на партнерство с Саудовской Аравией и Индонезией.