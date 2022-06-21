Северная Корея сообщает о вспышке неизвестного заболевания

В Северной Корее, которая не может взять под контроль эпидемию коронавируса, распространяется новое заболевание.

Официальные лица Южной Кореи заявили, что болезнь, которую в Северной Корее называют «острой кишечной эпидемией», вероятно, является либо холерой, либо брюшным тифом.

СМИ сообщили, что Северная Корея направила медицинские бригады и эпидемиологов в провинцию, борющуюся со вспышкой кишечного заболевания.

По меньшей мере 800 семей, страдающих от того, что власти КНДР называют «острой кишечной эпидемией», на данный момент получили помощь в провинции Южный Хванхэ.

Официальные лица Южной Кореи говорят, что это может быть холера или брюшной тиф.

Новая вспышка, о которой впервые сообщили на прошлой неделе, создает дополнительную нагрузку на изолированную страну, поскольку она борется с хронической нехваткой продовольствия и волной инфекций COVID-19.

Ранее государственное информационное агентство KCNA подробно рассказало о профилактических мерах, включая карантин, «интенсивный скрининг для всех жителей», а также особое обращение и мониторинг уязвимых людей, таких как дети и пожилые люди.

KCNA сообщило, что национальная «группа быстрой диагностики и лечения» работает с местными чиновниками здравоохранения, и принимаются меры для обеспечения того, чтобы сельское хозяйство не было нарушено в ключевом сельскохозяйственном районе.

Проводятся обеззараживающие работы, в том числе сточных и других отходов, для обеспечения безопасности питьевой и хозяйственно-бытовой воды.

Ранее наша редакция сообщала, что в ВОЗ заявили, что кризис COVID-19 в Северной Корее усугубляется. В прошлом месяце Северная Корея сообщила о первых смертях после стремительного распространения лихорадки по всей стране.

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