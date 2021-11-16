Шайю ЛаБафа заметили на прогулке с беременной актрисой

Журналисты заметили скандального актера Шайю ЛаБафа на прогулке с Мией Гот. Примечательно, что на фотографиях, который были размещены на портале TMZ, видно, что актриса беременна.

Впервые актеры познакомились на съемках картины Ларса фон Триера «Нимфоманка». Они начали встречаться и в 2018 году даже поженились. Однако в том же году решили подать на развод. Правда, развелись ли они на самом деле официально – неизвестно.

Однако точно можно сказать, что пара разорвала романтические отношения. Тогда ЛаБаф начал встречаться с певицей FKA Twigs, но затем снова с ней расстался. Певица же потом заявляла о насилии со стороны актера в ее сторону.

И вот, как сообщается, летом 2021 года Гот и ЛаБаф снова начали встречаться. По оценкам журналиста, актриса находится на 4-5 месяце беременности. Предполагается, что отцом ребенка является сам ЛаБаф. Ознакомиться с фото можно ниже:

If the kid is his, this would be Shia’s first child ever. https://t.co/FXeupd1pvh — TMZ (@TMZ) November 14, 2021

Ранее Курсор сообщал, что актёр Генри Кэвилл заявил, что не прочь сыграть в главной роли знаменитой серии кинематографичных картин о Бонде. Голливудского актера уже давно прочат на эту роль. Главными конкурентами Кэвилла выступают Идрис Эльба и Том Харди.

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