Шедевр Клода Моне облили картофельным пюре

Эко-активисты в музее в немецком городе Потсдам забросали картину Клода Моне «Стога сена» стоимостью 110 млн долларов картофельным пюре в знак протеста против добычи ископаемого топлива.

Об этом в Twitter сообщила эко-организация Letzte Generation («Последнее поколение»).

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье днем в музее Барберини в Германии. Двое активистов в светоотражающих жилетах вошли в учреждение и бросили картофельное пюре в произведение искусства, позже они приклеили свои руки к полу.

«Люди голодают, люди замерзают, люди умирают — мы находимся в климатической катастрофе, а все, чего вы боитесь — томатный суп или картофельное пюре на картинах», — пояснили свой поступок активисты.

При этом, была ли повреждена картина в результате акции — неизвестно, так как она могла быть защищена стеклом.

Как известно, на прошлой неделе картина нидерландского художника Винсента Ван Гога «Подсолнухи» стоимостью $39,7 млн, которая хранится в Национальной галерее в Лондоне, подверглась нападению со стороны эко-активисток из организации Just Stop Oil. В результате оказалось, что работа не пострадала, так как находилась под стеклом.

Как сообщал Курсор, год назад три раввина и шесть еврейских подростков были в числе арестованных на акции протеста против изменения климата в штаб-квартире BlackRock на Манхэттене, крупнейшей компании по управлению инвестициями в Нью-Йорке.

Демонстрация, организованная Еврейским молодежным климатическим движением при поддержке межконфессиональной организации GreenFaith, требовала, чтобы компания прекратила свои инвестиции и разорвала связи с компаниями, финансирующими индустрию ископаемого топлива, к которым относятся Enbridge, Inc, Formosa Plastics и Shell.

Также Курсор информировал о том, что Ицхак Герцог объявил о создании Израильского климатического форума.