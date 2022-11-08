Сколько денег поможет сэкономить переход всей планеты на зеленую энергетику

Быстрый переход к более чистым источникам энергии обойдется не так дорого, как многие представляют.

Исследователи из Оксфордского университета заявили, что переход планеты на возобновляемые источники энергии помогут сэкономить до 12 трлн долларов к 2050 году.

Об этом сообщает BBC.

Американские ученые отмечают, что темпы глобального потепления весьма серьезны и человечеству стоит уже начать принимать необходимые меры, чтобы сохранить свой дом. За нежелание отказываться от нефти, угля и газа из-за сложной переориентации на зеленую энергетику, люди могут потом заплатить большую цену.

Но исследователи подчеркивают, что такой переход будет целесообразным не только с точки зрения климата, но и экономики. И быстрый переход к более чистым источникам энергии обойдется не так дорого, как многие представляют.

Эксперты отметили, что с учетом инфляции и волатильности рынка цена на топливо в целом изменилась не сильно. Однако полномасштабное вторжение россии* в Украину и наложенные США и ЕС санкции на агрессора привели к значительному повышению цен на газ, нефть и уголь.

Возобновляемые источники энергии существуют не так давно, а потому данных по ним объективно меньше. Однако различные инновации приводят к тому, что стоимость солнечной и ветровой энергии падает примерно на 10% в год.

Ученые отмечают, что стоимость ископаемого топлива будет постепенно расти из-за энергетического кризиса.

«Курсор» писал ранее, что в возобновляемую энергетику Иерусалима инвестируют 90 миллионов шекелей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!