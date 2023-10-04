Жуткая история о том, как обычная скрытая камера, напоминающая пожарную сигнализацию, может открыть перед нами шокирующую правду о наших близких.

Житель США из-за подозрений в адрес жены установил в доме несколько камер видеонаблюдения и узнал то, что могло спасти ему жизнь.

Об этом сообщает Digital Camera World.

В Тасконе (штат Аризона) под стражей держат 39-летнюю Мелоди Феликано Джонсон, которую обвиняют в покушении на убийство. Так, она пыталась отравить своего супруга Роби Джонсона, военнослужащего ВВС США, когда пара проходила через развод.

Согласно версии следствия, сперва женщина решила попытаться убить своего супруга в марте этого года, когда он в качестве летчика находился в Германии. Она попыталась отравить кофе, но его вкус вызвал у Роби подозрения.

В связи с этим он купил химические тест-полоски, с помощью которых проверил свою кофемашину и воду из-под крана. Вода была нормальной, а вот в кофейнике было высокое содержание хлора.

Уже в мае этого года военнослужащий решил разместить скрытую камеру видеонаблюдения. Ему было известно, что Мелоди подготавливает кофейник ночью, чтобы утром его нужно было лишь включить и быстро сварить кофе. После размещения камер он не пил бодрящий напиток, но прикидывался, что до сих пор его употребляет.

Это продолжалось до момента, пока мужчину не перевели на базу ВВС Дэвис Монтан. Там он тоже решил установить камеру во временном помещении, где разместили пару. После от отнес видео в полицию и подал заявление, но правоохранители ответили, что запись является недостаточно разборчивой для начала расследования.

Роби решил не останавливаться и прибегнул к дополнительным камерам, напоминающим пожарную сигнализацию на потолке. Благодаря им он зафиксировал, как его супруга в прачечной налила отбеливатель в контейнер, подошла к кофеварке и залила его.

После того, как он продемонстрировал эти кадры полицейским, они немедленно арестовали его супругу. Американка не признает себя виновной. Суд установил сумму залога в размере 250 тысяч долларов.

Также «Курсор» сообщал, что девушка неожиданно обнаружила скрытую камеру в своей арендованной квартире.