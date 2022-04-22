СМИ: Финляндия готова подать заявку в НАТО

После Второй мировой войны правительство Финляндии опасалось, что Советский Союз попытается ввести ее в блок социалистических стран и повлиять на ее политику. Поэтому она объявила о нейтралитете. После распада Советского Союза Финляндия стала членом ЕС в 1995 году.

В ближайшие недели Финляндия подаст заявку на вступление в НАТО. Об этом заявил Эркки Туомиоя, бывший министр иностранных дел Финляндии и заместитель председателя комитета по иностранным делам финского парламента, сообщает Helsingin Sanomat.

СМИ сообщают, что 21 апреля финские парламентарии встретились в Стокгольме с председателем шведского парламента Андреасом Норленом, членами комитетов по иностранным делам и обороне, министром иностранных дел Анне Линде и министром обороны Петером Хультквистом.

«Я проинформировал шведскую сторону о том, что большинство граждан Финляндии выступают за членство в НАТО. Это означает, что мы отправим заявление о вступлении в альянс в ближайшие недели, весной. Я сказал это независимо от того, считаю ли я, что это хорошо или плохо», — сказал Туомиоя.

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