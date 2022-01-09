Снежный барс умер от коронавируса в зоопарке Блумингтона

Гости и персонал зоопарка будут скучать по красоте и личности Рилло, но его не забудут

Рилло, 11-летний снежный барс, умер в зоопарке Миллер-парка после борьбы с пневмонией, вызванной коронавирусом.

Об этом сообщает inn.co.il.

Рилло прибыл в зоопарк Миллер парк в 2011 году из зоопарка Оклахома-Сити. За время пребывания здесь он родил семь живых потомков, которые теперь являются частью плана выживания видов.

Он сделал зоопарк Miller Park одним из ведущих в мире учреждений по производству щенков снежного барса.

«Гости и персонал зоопарка будут скучать по красоте и личности Рилло, но его не забудут», — говорится в сообщении зоопарка.

По данным Всемирного фонда дикой природы, население снежных барсов в настоящее время составляет от 4000 до 6500 тигров по всему миру. По сей день известны только редкие случаи, когда животные умирали от заражения коронавирусом.

Ранее Курсор сообщал, что стало известно, на сколько уменьшилось число животных на планете всего за полвека.

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