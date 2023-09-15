Собака удивила хозяев тем, на что она способна ради бумажного шарика

У этой собаки весьма необычная привычка.

Жители Юнион-Сити (Калифорния, США) знают, что у их пса есть странная привычка — он обожает жевать бумагу. Однажды хозяйка, смотревшая телевизор, поленилась пойти выбросить бумажную грудку, а потому она положила его на кофейный столик, чтобы питомец по кличке Симба не дотянулся до вожделенной бумаги. Сначала тактика сработала и, глядя на мучения пса, можно только похихикать.

Об этом пишет ZHENSKIY.

Но Симба сумел добраться до трофея, неприятно удивив владельцев. Он догадался, что на стол можно просто запрыгнуть. Что ж, теперь хозяева кобеля с недовольством смирились с мыслью о том, что кофейный стол больше не является неприступной крепостью.

Ранее "Курсор" писал о том, что собака научилась приносить хозяйке пиво и стала звездой сети.