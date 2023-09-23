Соглашение о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией почти достигнуто - Нетаниягу

Об этом шла речь в новом интервью премьер-министра.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу дал специальное интервью CNN во время своего визита в США, в ходе которого заявил, что вполне вероятно, что соглашения о нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией будет достигнуто в ближайшее время.

Об этом пишет "7 канал".

По мнению Нетаниягу, такое соглашение можно смело назвать «квантовым скачком», которое «навсегда изменит Ближний Восток». Он не стал раскрывать больше деталей и говорить о том, какие уступки он предложит Палестинской администрации, но отметил, что соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией станет «шагом к разрешению палестино-израильского конфликта».

Также премьер-министр дал ответ на вопрос относительно того, не повредит ли внедрение судебной реформы отношениям между США и Израилем.

«Я думаю, что ущерб не в реформе, - ответил Нетаниягу, - а в том, как реформу искажают, как своего рода крах демократии».

Ранее "Курсор" писал о том, что Нетаниягу сделал громкое заявление с трибуны ООН. Он поднял две карты: одну — старого Ближнего Востока, другую — Нового Среднего Востока, чтобы показать, как мир приведет к переменам.

Также мы сообщали, что у Бен-Гвира дали оценку выступлению Нетаниягу на Генассамблее ООН. По словам источников в окружении министра национальной безопасности, речь главы правительства была "очень красивой" и содержала важные заявления.