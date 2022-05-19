Сотрудники иранской разведки пытались похитить офицеров в запасе и израильских ученых

Появилась информация, что сотрудники иранской разведки были разоблачены в попытке похитить высокопоставленных офицеров и израильских ученых.

В СМИ появилась информация о том, что сотрудники иранской разведки пытались похитить высокопоставленных офицеров в запасе и израильских ученых за границей.

Они предлагали им принять участие в разных международных конференциях, либо хотели взять интервью.

Об этом сообщает телеграм-канал Голос Израиля.

Курсор передавал ранее, что задержанные террористы рассказали следователям детали теракта в Эладе. Обвиняемые в теракте в Эладе с надетыми наручниками прибыли на место преступления в сопровождении полиции для восстановления деталей преступления.

Также сообщалось, что стали известны новые данные о террористах, устроивших теракт в Эладе. В сети показали новое видео с террористами, совершившими теракт в Эладе. Перед терактом они побывали в Бейт-Шемеше, где, судя по всему, отобедали в пиццерии.