Спортивные санкции могут стать для Путина значительным и болезненным ударом

В связи с отменой Гран-при России в Формуле-1 и призывами исключить страну из чемпионата мира по футболу внутри России может возникнуть оппозиция против вторжения в Украину.

Россия, принимающая чемпионат мира по футболу 2018 года, скандальные зимние Олимпийские игры 2014 года и спонсорство «Газпромом» Лиги чемпионов стали мощными инструментами для глобального имиджа страны и завоевали авторитет Владимира Путина среди населения России.

Санкт-Петербург уже лишен права принимать финал Лиги чемпионов в этом году, а спонсорская сделка «Газпрома» с УЕФА на 40 миллионов евро (45 миллионов долларов) в год также вызывает сомнения.

Гран-при России «Формулы-1» отменен, и раздаются призывы исключить футбольную команду страны из плей-офф ЧМ-2022.

«Спорт всегда оказывал огромное влияние на общество, — сказал AFP Майкл Пейн, бывший глава отдела маркетинга Международного олимпийского комитета (МОК). «Южноафриканский спортивный бойкот из-за апартеида, вероятно, имел такое же или даже большее влияние, чем экономические санкции, на принуждение к смене политики режима».

По мнению Хью Робертсона, председателя Британской олимпийской ассоциации (BOA), полный запрет на занятия спортом может повлиять на положение Путина внутри страны.

«Спорт непропорционально важен для абсолютистских режимов», — сказал он AFP. «Потенциальная неспособность конкурировать сильно ударит по России».

Пейн, которому за почти два десятилетия работы в МОК широко приписывают преобразование его бренда и финансов благодаря спонсорству, сказал, что Путин рискует своим положением в глазах собственного народа.

«Путина может не волновать, что о нем думает остальной мир, но ему должно быть небезразлично, что думают о нем россияне», — сказал ирландец.

«Потеряйте их поддержку, и игра окончена, а действия спортивного сообщества могут оказать очень важное влияние на россиян», — сказал Пейн.

Напомним, что ранее «Курсор» писал, что Евросоюз полностью закрывает воздушное пространство для России, заявила глава Еврокомиссии.

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