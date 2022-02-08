США предлагают вознаграждение за информацию о лидере ИГИЛ в Афганистане

ИГИЛ несет ответственность за некоторые из самых смертоносных атак в регионе за последние годы. Госдепартамент предлагает награду в 10 миллионов долларов за информацию о лидере ИГИЛ-К.

Соединенные Штаты в понедельник предложили вознаграждение в размере 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет «установить личность или местонахождение» лидера афганского регионального отделения группировки «Исламское государство» (ИГИЛ).

Об этом пишет Arutz Sheva.

Вознаграждение, предложенное Госдепартаментом США, также предназначается за любую информацию, которая поможет арестовать или осудить лиц, ответственных за «террористическую атаку в аэропорту Кабула» 26 августа, ответственность за которую взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ).

Нападение, в результате которого погибло более 100 человек, включая 13 американских солдат, было совершено в тот момент, когда США организовывали вывод войск из Афганистана.

США утверждают, что Санаулла Гафари, также известный как Шахаб аль-Мухаджир, был назначен главой ИГИЛ-Х в июне 2020 года группировкой «Исламское государство».

ИГИЛ-К — это афганское ответвление ИГИЛ, которое возникло в Ираке и Сирии.

Помимо августовского нападения, ИГИЛ-К несет ответственность за некоторые из самых смертоносных атак в регионе за последние годы.

Ранее Курсор сообщал, что военные США рассказали, как талибам удалось захватить Афганистан.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.