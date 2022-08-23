США, вероятно, поддержат предложение Ирана по ядерной программе — Боррель

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель прогнозирует, что Белый дом подпишет предложение о сохранении ядерной сделки с Ираном уже на этой неделе.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, Соединенные Штаты подтвердят на этой неделе свою поддержку предложения ЕС по спасению ядерной сделки с Ираном. Боррелль сказал, что Иран отреагировал «разумным» ответом на предложение.

Развитие в переговорном процессе происходит после 16 месяцев в основном зашедших в тупик переговоров между США и Ираном при посредничестве ЕС, которые не дали результатов. Подробности предложения не разглашаются.

«Было предложение от меня как координатора переговоров, в котором говорилось: «Это равновесие, которого мы достигли, я не думаю, что мы можем улучшить его с одной или с другой стороны»… и был ответ из Ирана, который я счел разумным», — сказал Боррелль.

«Оно было передано Соединенным Штатам, которые еще не ответили официально… Я надеюсь, что ответ положит конец переговорам», — добавил он.

Представитель ЕС назвал это предложение «последним предложением» по спасению ядерного соглашения с Ираном 2015 года, из которого администрация бывшего президента США Дональда Трампа вышла в 2018 году.

В понедельник представитель МИД Ирана Нассер Канаани обвинил США в «промедлении» с возобновлением ядерной сделки. Канаани сделал свои комментарии на пресс-конференции, заявив, что Иран хочет прочного ядерного соглашения, которое защитит его законные права.

«Ничто не является окончательным, пока все не будет согласовано», — добавил Канаани, подчеркнув, что прогресс в переговорах был «относительно хорошим».