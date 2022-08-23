США, вероятно, поддержат предложение Ирана по ядерной программе — Боррель

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что, по его мнению, Соединенные Штаты подтвердят на этой неделе свою поддержку предложения ЕС по спасению ядерной сделки с Ираном. Боррелль сказал, что Иран отреагировал «разумным» ответом на предложение.
Развитие в переговорном процессе происходит после 16 месяцев в основном зашедших в тупик переговоров между США и Ираном при посредничестве ЕС, которые не дали результатов. Подробности предложения не разглашаются.
«Было предложение от меня как координатора переговоров, в котором говорилось: «Это равновесие, которого мы достигли, я не думаю, что мы можем улучшить его с одной или с другой стороны»… и был ответ из Ирана, который я счел разумным», — сказал Боррелль.
«Оно было передано Соединенным Штатам, которые еще не ответили официально… Я надеюсь, что ответ положит конец переговорам», — добавил он.
Представитель ЕС назвал это предложение «последним предложением» по спасению ядерного соглашения с Ираном 2015 года, из которого администрация бывшего президента США Дональда Трампа вышла в 2018 году.
В понедельник представитель МИД Ирана Нассер Канаани обвинил США в «промедлении» с возобновлением ядерной сделки. Канаани сделал свои комментарии на пресс-конференции, заявив, что Иран хочет прочного ядерного соглашения, которое защитит его законные права.
«Ничто не является окончательным, пока все не будет согласовано», — добавил Канаани, подчеркнув, что прогресс в переговорах был «относительно хорошим».