Стали известны подробности ночной атаки рф на Украину

Россияне продолжают терроризировать Украину регулярными атаками.

Известно, что ночная атака российских оккупантов на Украину 17 сентября была смешанной. Россияне использовали дроны-камикадзе и ракеты для обстрелов. Соответствующей информацией на этот счет поделилась спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Об этом пишет "РБК-Украина".

По ее словам, Украина была готова к подобному развитию событий, поскольку россияне готовятся к таким атакам определенный период времени. Как правило, они прибегают к ним накануне значимых событий.

Также Гуменюк рассказала, что оккупанты пытались обмануть украинскую противовоздушную оборону, поскольку вражеские ракеты меняли направление, выполняли сложные маневры. Гуменюк подчеркнула, что враг продолжает искать максимально эффективную для себя тактику, но результаты украинской боевой работы есть. Однако о них станет известно позже.

Ранее "Курсор" писал о том, что стало известно, сколько снарядов рф еженедельно тратит на обстрелы Востока Украины. На Востоке Украины между ВСУ и российской армией продолжаются ожесточенные бои, которые ведутся по всей линии фронта. Каждую неделю там производится около восьми тысяч обстрелов.

Также мы сообщали, что российские оккупационные войска продолжают свой террор на территории Украины, в частности обстреливают зерновую инфраструктуру. В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского рассказали, какие шаги должны предпринять партнеры, чтобы остановить преступные действия российской армии.

* — до полной победы Украины редакция "Курсора" указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!