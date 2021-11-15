Стало известно, будет ли оскароносная Хлоя Чжао снимать фильм франшизы «Звездные войны»

В сети распространялись слухи о том, что Хлоя Чжао, которая получила Оскар за фильм «Земля кочевников», а также недавно сняла фильм «Вечные», являющийся часть киновслеленной Marvel, станет постановщиком картины во вселенной «Звездных войн».

И вот журналисты из The Hollywood Reporter заявили, что это не так.

Так, режиссер не будет работать ни с Кевином Файги в качестве продюсера, ни со вселенной, которая была выкуплена Disney у ее создателя Джорджа Лукаса.

Однако сама Чжао говорила о том, что ей нравятся «Звездный войны» и ей было бы интересно поработать в таком направлении. Об этом она заявила во время пресс-тура к фильму «Вечные».

Отметим, что о новых фильмах вселенной «Звездных войн» пока мало что известно. Дело в том, что даже «Эскадрилья “Изгой”» Пэтти Дженкинс исчезла из графика релизов. Режиссер слишком сильно занята съёмками третьего сольника у Чудо-женщине с Галь Гадот в главной роли.

Ранее редакция Курсора сообщала, что фильм с Галь Гадот показал лучший результат первого дня на Netflix.

Кроме того, мы писали, что Ридли Скотт раскритиковал супергеройские фильмы.

Оскароносный режиссер Стив МакКуин определился с новым проектом.

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