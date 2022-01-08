Стало известно, что будет, если вакцинироваться от коронавируса 8 раз

Именно столько прививок решил сделать себе мужчина из Индии.

Мужчина из Индии Брамдео Мандал восемь раз привился от коронавируса. Об этом рассказали минздраве Индии, но сам мужчина уверяет что привился даже 11 раз.

Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что 65-летний мужчина является почтальоном на пенсии. Он отметил, что уколы помогают уберечь здоровье, а также оказывают обезболивающий эффект. Мандал сказал, что у него не наблюдалось никаких побочных эффектов.

Мужчина расстроился, так как ему не разрешили сделать 12 укол. На данный момент власти Индии проводят расследование, чтобы выяснить, как именно у Мандала получилось сделать столько прививок.

При этому уже найдены подтверждения того, что мужчина получил 8 уколов в разных пунктах для прививания.

Ранее Курсор сообщал, что медики рассказали, как вакцинация влияет на беременных женщин. По словам американских ученых, беременные женщины должны вакцинироваться от коронавируса, так как она может дополнительно защитить и ребенка.

Еще напомним, что бустерная прививка от Pfizer оказалась неэффективной против Омикрона. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которые проводили ученые из Йельского университета, Министерства здравоохранения Доминиканской Республики и других учреждений.

Кроме того, редакция нашего портала писала, что раввинатский суд заявил, что разведенный отец имеет право вакцинировать детей без согласия матери.

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