Стало известно о смерти прославившегося кулинара

Сообщается, что Бейнс умер от сердечного приступа в возрасте 45 лет. Мужчину изначально госпитализировали в больницу, где он пришел в себя, однако позднее скончался от осложнений на сердце и почки.
Об этом сообщает Daily Mail.
Гурпарит Бейнс стал интересоваться здоровым питанием после того, как обнаружил, что резко начал поправляться. Он начал сочетать классические индийские специи с овощами, фруктами, нежирными белками и орехами, стремясь создать суперпродукты.
Впервые журналисты написали о кулинаре в 2009 году, после того, как Бейнс презентовал самое здоровое блюдо в мире: приправа карри с с черникой и плов из ягод годжи.
Кроме того мужчина опубликовал несколько кулинарных книг, ставших бестселлерами, и стал шеф-поваром 2011 года на первой церемонии вручения наград English Curry Awards.
В период пандемии повар придумал самое полезное печенье в мире, содержащее в себе питательные вещества в количестве, эквивалентном пяти пакетам листовой зелени.
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