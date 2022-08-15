Страшная жара: пожары в Европе уничтожили рекордную площадь лесов

Ситуация с засухой и экстремально высокими температурами затронула всю Европу в этом году, и общая ситуация в регионе вызывает беспокойство.

На Европу в этом году обрушилась аномальная жара, которая привела к серьезным последствиям, в частности к масштабным лесным пожарам. Согласно данным, пожар уничтожил уже 662,8 тыс. га.

Об этом сообщает издание DW.

Эксперты говорят, что континент испытывает сильную летнюю жару и засуху, которые, по их мнению, являются результатом изменения климата, вызванного деятельностью человека.

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах (EFFIS), в период с 1 января по 13 августа более 660 000 гектаров земли были опустошены пожарами. Это на 56% больше предыдущего рекорда, установленного за тот же период в 2017 году, когда сгорело 420 913 га леса. И если 2022 год пойдет по той же траектории, что 2017 год, то в Европе будет уничтожено более миллиона гектаров земли.

Эксперты отмечают, что такой утраты лесов на континенте еще не видели. В атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа, который способствует климатическим нарушениям.

В 2022 году больше всего от пожаров страдает Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

EFFIS использует спутниковые данные Европейской службы мониторинга атмосферы Copernicus. CAMS предупредил, что большая часть Западной Европы в настоящее время находится в «высокой пожарной опасности».