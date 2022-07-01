Стрельба в Нью-Джерси: девять человек пострадали

Полиция выясняет детали стрельбы в городе Ньюарка, где из автомобиля обстреляли девятерых человек. Все доставлены в больницу с легкими и средними ранениями.

В результате стрельбы из проезжавшего автомобиля в четверг вечером на дороге в Ньюарке, штат Нью-Джерси, США, по меньшей мере 9 человек получили ранения.

Полиция была предупреждена о выстрелах благодаря городской технологии ShotSpotter, которая оповещает полицейское управление о звуках стрельбы.

Полицейские, которые немедленно прибыли на место происшествия, обнаружили четырех взрослых пострадавших. Скорая помощь доставила их в Университетскую больницу для оказания медицинской помощи. Еще пятеро пострадавших, включая 17-летнего подростка также были доставлены в больницу.

Сотрудники полицейской службы пока не знают, какова причина стрельбы, но они разыскивают белую Honda, угнанную из Джерси-Сити в связи с инцидентом.

Ранения пострадавших оценивают как легкие и средней тяжести.

«Курсор» писал о стрельбе возле гей-бара в Осло: есть погибшие и десятки раненных. Стрельба произошла возле гей-клуба London Pub, джаз-клуба Herr Nilsen и точки продажи еды на вынос.

Также мы информировали о стрельбе в Филадельфии: число жертв увеличилось. В результате стрельбы в центре в Филадельфии, штат Теннесси, погибли по меньшей мере шесть человек и более 25 получили ранения, сообщила полиция в воскресенье, что стало еще одним случаем насилия с применением огнестрельного оружия после недавних массовых убийств в Техасе, Нью-Йорке и Оклахоме.