Суд Украины отказался арестовывать Петра Порошенко по делу о государственной измене

В среду Петр Порошенко сказал толпе сторонников: «Мы не боимся, правда с нами».

В среду украинский суд отклонил ходатайство прокуратуры о заключении бывшего президента Петра Порошенко под стражу до завершения расследования и суда по обвинению в государственной измене, позволив политику уйти с несколькими ограничениями в его поведении.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Постановление запрещало Порошенко покидать столицу, Киев или окраину без разрешения сотрудников правоохранительных органов, и обязывало его сдать паспорт и при необходимости явиться на допрос.

Порошенко вернулся в Украину с большой помпой в понедельник, чтобы столкнуться с обвинениями, которые, как он настаивает, имеют политическую подоплеку. В среду он сказал толпе сторонников: «Мы не боимся, правда с нами».

Обвинили Порошенко, владельца кондитерской империи Roshen и одного из самых богатых бизнесменов Украины, в причастности к продаже крупных объемов угля, который помогал финансировать поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины в 2014–2015 годах.

Бывшему президенту Украины предъявлено обвинение в государственной измене, а его активы заморожены на время расследования. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, если его признают виновным.

Порошенко настаивает на своей невиновности и обвиняет своего преемника, президента Владимира Зеленского, в стремлении дискредитировать его политически, чтобы отвлечь общественность от широко распространенных проблем Украины, включая экономические проблемы и рост смертности от COVID-19. Тем временем Зеленский говорит, что ведет борьбу с олигархами, чтобы уменьшить их влияние на политическую и экономическую жизнь Украины.

Ранее Курсор сообщал, что бывшего президента Украины подозревают в государственной измене.

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