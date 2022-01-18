Суданские силы открыли огонь по протестующим против государственного переворота, погибли 7 человек

17 января суданские силы безопасности открыли огонь по протестующим в понедельник, убив по меньшей мере семь человек и ранив около 100 человек в столице страны в один из самых кровопролитных дней после октябрьского военного переворота.

Об этом сообщает abcnews.go.com.

Ранее в понедельник тысячи людей снова вышли на улицы Хартума и других районов Судана, чтобы осудить военный переворот 25 октября, подорвавший надежды на мирный переход к демократии. Переворот произошел более чем через два года после того, как в апреле 2019 года народное восстание вынудило свергнуть давнего автократа Омара аль-Башира и его исламистское правительство.

Беспорядки усилились после того, как премьер-министр Абдалла Хамдок ушел в отставку в начале этого месяца. Хамдок, гражданское лицо переходного правительства Судана, ушел в отставку после того, как его усилия по преодолению разрыва между генералами и продемократическим движением страны потерпели неудачу.

Смерти в понедельник настигли 71 человека, убитых в ходе почти ежедневных демонстраций в Хартуме и других городах Судана. На кадрах, циркулирующих в сети, видно, как протестующие, в основном молодые люди, маршируют по улицам Хартума и его города-побратима Омдурмана. Протесты также прошли в Порт-Судане, Вад-Мадани-Обейде и в западной части Дарфура.

Ранее Курсор сообщал, что в Судане обнаружен неизвестный смертоносный вирус.

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