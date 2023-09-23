Свадебный организатор с ИИ ищет пары для бесплатного планирования праздника

Это будет первый в мире такой опыт.

Американская компания ищет пары, которые согласятся позволить с помощью инструментов искусственного интеллекта спланировать всю их свадьбу. Речь идет полностью о передаче ИИ всего контроля - от выбора места проведения до приглашения гостей.

Об этом пишет Daily Star.

Таким образом компания Aimpoint Digital хочет продемонстрировать огромный потенциал ИИ в персонализации и улучшении жизни. Однако для этого нужно смелые пары, которые готовые доверить самый важный день в своей жизни первому в мире организатору свадеб с искусственным интеллектом. Ведь это будет первый в мире такой опыт.

Уточняется, что свадебный организатор при помощи сложных алгоритмов и модели машинного обучения для создания свадебного опыта, с учетом интересов и желаний выбранных пар, на основе простых вопросов и ответов, организует праздник. Это будет абсолютно бесплатно.

Желающим поучаствовать в этом первом мероприятии предлагается подать заявку через веб-сайт. Кандидатам нужно поделиться своей историей, видением своей свадьбы, датой и тем, почему, по их мнению, искусственный интеллект может воплотить праздник их мечты в реальность.

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