Тайный мир: в NASA признались об отсутствии данных о спутниках Урана

Уран — странный мир, поваленный на бок и с перекошенным магнитным полем. Его спутники могут быть еще более уникальными, поэтому американские специалисты пытаются узнать более детальную информацию об объектах.

Следующая флагманская миссия в планетарной науке стоимостью около 4 миллиардов долларов была отправлена на Уран с запланированным запуском в 2030-х годах.

Об этом сообщает 27 октября NASA.

Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендовали, чтобы следующая флагманская миссия в планетарной науке стоимостью около 4 миллиардов долларов была отправлена через 10 лет. Такая миссия будет второй, которая заглянет в систему планеты, после только пролета » Вояджера-2″ в 1986 году; это будет первый космический корабль, который проведет длительное время по соседству. И хотя атмосфера и интерьер ледяного гиганта будут ключевыми приоритетами миссии, это еще не все.

«С точки зрения научных вопросов, которые мы можем решить с помощью орбитального аппарата и зонда на Уране, этот список очень длинный», — заявил планетолог из Института SETI (Поиск внеземного разума) в Калифорнии.

Всего у Урана 27 известных спутников. Ближе всего к самой планете находятся спутники внутреннего кольца, которые, как отметил Картрайт, представляют собой наиболее плотно упакованную систему спутников в Солнечной системе и могут обмениваться материалом с кольцами. По данным агентства, дальше всех, за пределами 2,7 миллиона миль (4,3 миллиона километров) от Урана, находятся спутники неправильной формы, которые вращаются в обратном направлении и могут быть захвачены астероидами.

«Существует так много открытых вопросов о происхождении спутников неправильной формы», — сказал Картрайт, отметив, что персонал миссии может организовать пролет космического корабля при приближении к самому Урану.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые рассказали, когда запущенные космические корабли достигнут других звездных систем.