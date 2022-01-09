Телескоп Hubble запечатлел «фальшивое» слияние двух галактик

Телескоп Hubble, который находится на орбите нашей планеты, смог запечатлеть удивительное космическое явление. Речь идет о двух галактиках, которые, как кажется, сливаются в одну целую.
Но на самом деле это лишь оптическое иллюзия, так как два этих объекта находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга.
«Главная спиральная галактика называется NGC 105 и находится на расстоянии около 215 миллионов световых лет в созвездии Рыб», — написали ученые.
Ознакомиться с фото можно ниже:
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