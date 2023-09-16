Туристов предупредили о форс-мажорах, которые могут случаться во время путешествий

Путешественники поделились своими лучшими лайфхаками во избежание многих проблем.

Пользователь сети решил создать своеобразный опрос для путешественников, чтобы те поделились своим опытом и предостерегли других от некоторых ошибок. Так, к примеру, автор опроса посоветовал использовать меньше заряда батареи и мобильного интернета во время поездки.

Об этом идет речь на форуме Reddit.

Также он посоветовал туристам перед поездкой фотографировать все важные документы (паспорта, страховку, водительские права) и загружать их в "облако" или отправлять себе по электронной почте. Уже другой пользователь под этим постом добавил, что в ручную кладь нужно брать то, что вы не можете позволить себе потерять, как в денежном, так и в сентиментальном плане. А вот относительно форс-мажоров, которые могут случиться с путешественниками в поездке, пользователи сделали следующие выводы:

"Практикуйте стоицизм. Иногда вы опаздываете на автобус, а иногда автобус может уехать без вас не по вашей вине. Иногда ресторан, который вы решите посетить, окажется плохим и при этом дорогим, а иногда вы пройдете милю, чтобы обнаружить, что он закрыт. Вы можете либо расстроиться в таких ситуациях и испортить свой день/неделю/всю поездку, либо просто принять это как часть опыта и придумать, как действовать дальше", – рассказал путешественник.

В целом для каждой поездки рекомендуется создавать так называемый "фонд для ошибок". То есть не будет лишним иметь при себе лишние 100-500 долларов (в зависимости от поездки), которые пойдут на расходы за ваши ошибки, например, пропущенную поездку на поезде, плату за смену рейса, мошенничество в отношении туристов и так далее.

Ранее "Курсор" писал о том, что эксперты назвали самые отвратительные привычки туристов, которые всех раздражают.