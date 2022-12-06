Турция выдвинула ультиматум Греции из-за Эгейских островов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова поднять вопрос суверенитета Эгейских островов, если Греция не прекратит «провокационные действия».
Об этом сообщает Report.
«Либо Греция делает шаг назад и выполняет условия соглашений, либо мы сделаем то, что нужно», – сказал Чавушоглу.
По информации турецких СМИ, Греция недавно провела военные учения на Эгейских островах. В Анкаре считают, что переброска военнослужащих и вооружения Грецией является нарушением международного законодательства.
Чавушоглу подчеркнул, что «если Греция не откажется от нарушения законодательства, то будет обсуждаться суверенитет этих островов».