У побережья Хорватии найден 2000-летний римский корабль

Впервые теории о том, где располагается затонувший корабль появились в 2021 году.

Международный центр подводной археологии вместе с Немецким археологическим институтом смогли совершить новое открытие. В водах моря Сукошан у побережья Хорватии исследователи обнаружили сохранившийся корабль в возрасте 2000 лет.

Об этом пишет Heritage Daily.

В исследование принимала команда из многих стран мира. Корабль был найден недалеко от побережья. Поиски судна продолжались длительное время. Археологи до сих пор имели только предположение места локации судна. Впервые теории о том, где располагается затонувший корабль появились в 2021 году.

В это время подводные археологи нашли разнообразные обломки дерева. Также были обнаружены монеты времен императора Константина. После этого работы продолжили. Впоследствии ученым удалось идентифицировать корпус корабля длиной 9 метров. Он был спрятан под слоями песка недалеко от римского порта Барбир.

Считается, что этот порт был главным центром торговли во времена Римской империи. Это неоднократно доказывали различные исследования и аэрофотосъемки затонувших судов. Также проводились другие исследования.

Обнаруженный корабль был в относительно девственном состоянии. Однако есть незначительные повреждения от корабельных червей. Археологи предположили, что его возраст – 2000 лет. Корабль должны были построить где-то в I-II ст. н.е. Тогда Барбир только начинали застраивать.

В настоящее время образцы корпуса отправили во Францию. Там будет проходить дальнейший анализ. В частности, ученые стремятся узнать точную дату и происхождение строительных материалов. Пока части судна будут храниться в особом месте под покровом песка, геотекстиля и камня.

Однако ненадолго – команда планирует вернуться в 2023 году, чтобы получить остальные.