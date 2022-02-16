У штамма Омикрон обнаружили еще одну опасную мутацию

Ученым из Дании удалось обнаружить новую мутацию в белке штамма Омикрон.
Об этом сказано в опубликованном отчете медслужб.
Новая мутация получила название H78Y, ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного.
Как отмечают специалисты, новый вариант штамма BA.2, также называющийся «Стелс-омикроном», может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных.
Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить. На данный момент в Дании около 24 % заболевших приходится на именно на BA.2, уточняют специалисты.
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