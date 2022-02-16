У штамма Омикрон обнаружили еще одну опасную мутацию

Мутация получила название H78Y. Ученые обнаружили ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного. Потенциально новый подвариант Омикрона может оказаться еще более опасным и заразным, предупредили специалисты.

Ученым из Дании удалось обнаружить новую мутацию в белке штамма Омикрон.

Об этом сказано в опубликованном отчете медслужб.

Новая мутация получила название H78Y, ее нашли в белке ORF3a, который отвечает за воспалительные процессы в клетках больного.

Как отмечают специалисты, новый вариант штамма BA.2, также называющийся «Стелс-омикроном», может быть еще более заразным, чем предыдущие версии вируса, даже для вакцинированных.

Кроме того, многие ПЦР-тесты не способны его выявить. На данный момент в Дании около 24 % заболевших приходится на именно на BA.2, уточняют специалисты.

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