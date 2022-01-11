Барсук нашел одну из самых больших коллекций римских монет во время поисков еды

Исследователи добавили, что на сегодняшний день это самый большой клад римских монет.

Голодный барсук обнаружил самую большую коллекцию римских монет в истории Испании, копаясь в поисках еды.

Об этом сообщает mirror.co.uk.

Клад был найден недалеко от логова животного в Градо, Астурия, на северо-западе Испании. Считается, что роющее млекопитающее обнаружило монеты, когда отчаянно искало пищу зимой. Сильный снегопад из-за шторма Филомена также привел к падению температуры до -10°С. В прибрежных районах объявлен красный уровень опасности, так как в некоторых районах за сутки выпало до 20 сантиметров снега .

Считается, что в отчаянной попытке найти пищу барсук сунул ноги в небольшую щель рядом с его логовом. Говорят, что барсук отчаянно нуждался в еде в суровую зиму. Когда золотые монеты не нашли применения, несколько монет бросили перед логовом.

Согласно недавно опубликованному отчету в археологическом журнале, два археолога нашли 209 монет во время посещения пещеры Ла-Куэста с местным жителем. Считается, что эта «исключительная находка» необработанных монет датируется периодом между 3 и 5 веками нашей эры.

Монеты были выкованы в таких далеких местах, как Константинополь, который является современным Стамбулом, Турция, и Салониками, Греция, по словам одного из исследователей. Исследователи добавили, что на сегодняшний день это самый большой клад римских монет, найденный в пещере на севере Испании.

Ранее Курсор сообщал, что археологи обнаружили на испанском острове артефакты времен Древнего Рима.

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