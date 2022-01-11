Барсук нашел одну из самых больших коллекций римских монет во время поисков еды

Голодный барсук обнаружил самую большую коллекцию римских монет в истории Испании, копаясь в поисках еды.
Об этом сообщает mirror.co.uk.
Клад был найден недалеко от логова животного в Градо, Астурия, на северо-западе Испании. Считается, что роющее млекопитающее обнаружило монеты, когда отчаянно искало пищу зимой. Сильный снегопад из-за шторма Филомена также привел к падению температуры до -10°С. В прибрежных районах объявлен красный уровень опасности, так как в некоторых районах за сутки выпало до 20 сантиметров снега .
Считается, что в отчаянной попытке найти пищу барсук сунул ноги в небольшую щель рядом с его логовом. Говорят, что барсук отчаянно нуждался в еде в суровую зиму. Когда золотые монеты не нашли применения, несколько монет бросили перед логовом.
Согласно недавно опубликованному отчету в археологическом журнале, два археолога нашли 209 монет во время посещения пещеры Ла-Куэста с местным жителем. Считается, что эта «исключительная находка» необработанных монет датируется периодом между 3 и 5 веками нашей эры.
Монеты были выкованы в таких далеких местах, как Константинополь, который является современным Стамбулом, Турция, и Салониками, Греция, по словам одного из исследователей. Исследователи добавили, что на сегодняшний день это самый большой клад римских монет, найденный в пещере на севере Испании.
Ранее Курсор сообщал, что археологи обнаружили на испанском острове артефакты времен Древнего Рима.
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