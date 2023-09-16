У Зеленского объяснили, с чем связано нытье рф об отсутствии переговоров с Украиной

Также речь идет о реакции международного сообщества на это.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что международному сообществу не стоит верить в сказки и реагировать на нытье россии* об отсутствии переговоров с Украиной.

На этот счет он высказался в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, нынешняя россия не способна договариваться, а потому мир не должен дать в очередной раз себя обмануть. Советник главы Офиса президента пояснил, что под переговорами подразумевает российский диктатор владимир путин. Он уточнил, что речь идет исключительно об одном из трех сценариев, среди которых надавить на Украину и заставить ее капитулировать, что позволит заморозить конфликт до следующего этапа.

Также рассматривается вариант, чтобы предоставить оперативную паузу россии, чтобы у них появилась возможность еще больше вооружить своих террористов и продолжить совершать военные преступления. Есть и третий сценарий, как отметил Подоляк, который позволит избежать проигрыша россии и трансформационной революции.

"Все это очень примитивно, предсказуемо и банально, когда мы говорим о планах россии. Поэтому еще раз - живите без иллюзий, не слушайте россию, не обращайте внимания на геноцидные желания коллективного "путина", - добавил Подоляк.

Ранее "Курсор" писал о том, что в США назвали условия для начала переговоров между Украиной и россией. Экс-представитель Госдепартамента США Курт Волкер рассказал, при каких условиях могут состояться переговоры между москвой и Киевом. При этом на данный момент мирные переговоры, по его мнению, невозможны из-за нежелания россии.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!