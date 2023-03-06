Ученые бьют тревогу из-за супербактерии, которая вызывает диарею

Чиновники Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США бьют тревогу из-за супербактерии, вызывающей диарею. Данные центра показывают заметный рост количества штаммов бактерий шигелла с широкой лекарственной стойкостью за последние полвека.

Об этом пишет Gizmodo.

Шигелла является одним из самых распространенных источников диареи в мире. Ежегодно только в Соединенных Штатах регистрируется около 450 тысяч инфекций. Большинство случаев «легкие», но больные все равно страдают от диареи, лихорадки и судорог в течение недели. Иногда диарея становится кровавой (состояние, известное как дизентерия). Реже инфекция может повлечь за собой такие осложнения, как сильное обезвоживание, судороги, поражение почек и сепсис (часто из-за того, что бактерии попадают в кровоток). Тяжелые формы заболевания более возможны у очень молодых людей, а также у людей с ослабленной иммунной системой.

Бактерии редко убивают людей, хотя до сих пор считается, что из-за них ежегодно госпитализируют тысячи людей. И это остается серьезной глобальной угрозой здоровью, особенно в более бедных регионах мира со слабым уровнем здравоохранения и санитарии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, шигелла убивает около 200 тысяч человек в год. Большинство случаев проходят сами собой, при этом обычное лечение заключается только в приеме жидкости и отдыха. Но когда эти инфекции становятся более серьезными или возникают у людей с повышенным риском серьезного заболевания, для сокращения его продолжительности используются антибиотики. Шигеллы — одно из многих бактериальных заболеваний, приобретающих устойчивость.

Бактерии шигеллы в целом научились сопротивляться многим антибиотикам, ранее использовавшимся как передовые средства лечения. Некоторые штаммы считаются широко устойчивыми к лекарству, то есть они проявляют устойчивость ко всему спектру препаратов, обычно используемых для их лечения.

Еще одна проблема состоит в том, что шигелла заразна, поэтому вспышки могут быстро выйти из-под контроля. Бактерии могут распространяться через зараженную пищу и воду, а также при контактах между людьми, в том числе и через половой контакт.