Ученые доказали эффективность универсальной вакцины против гриппа

Группа исследователей установила, что интраназальная вакцина улучшает защитные реакции в слизистых оболочках, чем блокирует входные ворота для респираторной инфекции.

Американские исследователи из Университета штата Джорджия доказали эффективность интраназальной вакцины против гриппа.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Applied Materials & Interfaces.

Отмечается, что вакцина из наночастиц, вводимая через нос, обеспечивает надежную защиту от различных штаммов вируса гриппа.

В частности, речь идет о препарате PEI-HA/CpG, который состоит из полиэтиленимина, антигена гемагглютинина НА и адъювантов (CpG), усиливающих иммунный ответ организма на противостояние антигену.

Эффективность вакцины доказали эксперименты на мышах. Выяснилось, что она способствует перекрестной защите от вируса гриппа, иммунный ответ имеет продолжительность как минимум шесть месяцев после вакцинации.

Антиген гемагглютинин НА — это собой белок, который находится на поверхности вируса гриппа. Он играет ключевую роль при заражении. А антитела, которые вырабатываются после введения вакцин, поражают только его «головку». Из-за частых мутаций последней вакцина и становится неэффективной. Универсальные вакцины поражают «стебель» антигена, поэтому и борются с ним.

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