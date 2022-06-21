Ученые хотят закрыть Землю от Солнца большими пузырями

Математическая модель показала, что если отклонить всего 1,9 процента солнечного излучения, это позволит охладить планету и даже обернуть потепление вспять.

Эксперты из Массачусетского технологического института запустили проект под названием «Космические пузыри».

Об этом сказано на официальном сайте проекта.

Первое, что хотят сделать эксперты, заслонить нашу планету от Солнца с помощью специального барьера гигантских размеров. Предполагается, что это также поможет остановить глобальное потепление. По словам экспертов, люди не смогли договориться о внедрении зеленых технологий, а потому нужно придумать новый план.

Ученые уверены, что большое количество космических пузырей из тонкой пленки. Они будут задерживать солнечные лучи. Для того чтобы их надуть, потребует совсем немного газа, так как в условиях космоса нет внешнего давления.

Такие пузыри, согласно проекту, можно будет быстро размещать на орбите планеты, замещая поврежденные метеоритами экземпляры.

По словам экспертов, если отклонить 1,9 процента солнечных лучей, то планета охладится. Это не только остановит глобальное потепление, но и обратит его вспять. По крайней мере, это показали математические расчеты.

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