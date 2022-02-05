Ученые из США рассказали о новом опасном последствии коронавируса

По словам ученых, вызывающее деменцию нарушение мозговой деятельности может проявиться у переболевших коронавирусной инфекцией в будущем.

По словам экспертов из Колумбийского университета США, у людей, которые перенесли тяжелую форму коронавируса наблюдаются повреждения тех же участков мозга, которые повреждает и болезнь Альцгеймера.

Об этом сообщает издание Reuters.

Во время исследования ученые изучили мозг десяти пациентов, которые умерли в результате тяжелого течения коронавирусом. Ученые выявили аномалии. К примеру, накопление белка «тау» внутри мозговых клеток.

Как рассказал глава исследовательской группы доктор Эндрю Маркс, результаты дают возможность объяснить наличие так называемого «тумана в голове», на который жалуются многие пациенты.

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