Ученые из США рассказали о новом опасном последствии коронавируса

По словам экспертов из Колумбийского университета США, у людей, которые перенесли тяжелую форму коронавируса наблюдаются повреждения тех же участков мозга, которые повреждает и болезнь Альцгеймера.
Об этом сообщает издание Reuters.
Во время исследования ученые изучили мозг десяти пациентов, которые умерли в результате тяжелого течения коронавирусом. Ученые выявили аномалии. К примеру, накопление белка «тау» внутри мозговых клеток.
Как рассказал глава исследовательской группы доктор Эндрю Маркс, результаты дают возможность объяснить наличие так называемого «тумана в голове», на который жалуются многие пациенты.
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