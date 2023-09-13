Ученые NASA обнаружили похожую на Землю планету - на ней может быть жизнь

Что удалось узнать исследователям.

Ученые из NASA сообщили, что обнаружили планету, на которой может существовать жизнь. Эта экзопланета, известная как K2-18 b, находится на расстоянии 120 световых лет от Земли и вращается вокруг звезды, которая холоднее и меньше нашего Солнца.

Об этом пишет "The Guardian".

K2-18 b имеет диаметр, в 2,6 раза больший, чем диаметр Земли, и массу, превышающую массу Земли в 8,6 раза. Она находится в зоне обитаемости, что означает, что на ней могут быть условия для наличия жидкой воды.

Однако ученые с осторожностью относятся к этим результатам и требуют проведения дополнительных наблюдений для получения более подробной информации о планете. Но космическое агентство НАСА также заявило, что его наблюдения химического состава атмосферы K2-18 b указывают на возможность наличия океана на этой планете.

Наличие обилия метана и углекислого газа, а также недостаток аммиака подтверждают гипотезу о возможном наличии водного океана под богатой водородом атмосферой K2-18 b, по информации из сообщения.

Дополнительно, ученые заявляют об обнаружении молекул диметилсульфида (DMS) на этой планете, которые на Земле производятся только живыми организмами. Тем не менее необходимо подтвердить эти данные.

Таким образом, указанная планета, расположенная недалеко от нас, может представлять собой океанический мир, который, возможно, населен жизнью. Ученые, однако, подходят к данным с осторожностью и призывают проводить дополнительные наблюдения K2-18 b, чтобы получить более подробную информацию о планете и подтвердить возможность наличия жизни на ней.

Напомним, ученые выяснили, что будет с Землей в случае удара астероида.