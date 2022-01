Ученые нашли останки огромного «морского дракона», которым около 180 миллионов лет

В Ратленде во время расчистки загрязненного водоема были обнаружены уникальные остатки ихтиозавра, которым, про предварительным данным, около 180 миллионов лет.

Это самая крупная особь «морского ящера», которая когда-либо была найдена в Великбритании.

Судя по находке, длина ихтиозавра составляла около 10 метров, а вес одного только черепа древнего ящера составлял 1 тонну.

Here it is, the Jurassic Giant!

In August 2021, I was part of a small team which excavated the largest, most complete marine reptile skeleton ever unearthed in Britain, found by Joe Davis at the Rutland Water Nature Reserve @RutlandWaterNR #RutlandSeaDragon pic.twitter.com/8d2ywhd9XB

— Emily Swaby (@EmilyJSwaby) January 10, 2022