Ученые нашли останки огромного «морского дракона», которым около 180 миллионов лет

В Ратленде во время расчистки загрязненного водоема были обнаружены уникальные остатки ихтиозавра, которым, про предварительным данным, около 180 миллионов лет.

Это самая крупная особь «морского ящера», которая когда-либо была найдена в Великбритании.

Судя по находке, длина ихтиозавра составляла около 10 метров, а вес одного только черепа древнего ящера составлял 1 тонну.

Here it is, the Jurassic Giant! In August 2021, I was part of a small team which excavated the largest, most complete marine reptile skeleton ever unearthed in Britain, found by Joe Davis at the Rutland Water Nature Reserve @RutlandWaterNR #RutlandSeaDragon pic.twitter.com/8d2ywhd9XB — Emily Swaby (@EmilyJSwaby) January 10, 2022

«Несмотря на множество окаменелостей ихтиозавров, найденных в Великобритании, ихтиозавр Ратленда является самым большим скелетом, когда-либо найденным в Великобритании», – сказал палеонтолог из Манчестерского университета Дин Ломакс, руководивший раскопками.

Более того, останки были названы беспрецедентными, учитывая их размер и целостность материалов, доступных для изучения.

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