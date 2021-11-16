Ученые нашли способ при помощи пенициллина побороть страшное заболевание

Ежегодно в мире от ревмокардита умирает не менее 306 тыс человек. В исследовании GOAL приняли участие 818 детей и подростков из Уганды в возрасте от 5 до 17 лет с диагнозом ревмокардит.
Результаты исследования опубликовал The New England Journal of Medicine.
Всех детей разделили на две группы. В одной группе добровольцам в течение двух лет вводили инъекции бензатина бензилпенициллина, а другим не кололи ничего.
По результатам УЗИ, у трех из 399 участников экспериментальной группы были обнаружены осложнения ревмокардита.
«Результаты исследования показывают, что на 13 детей, которым была оказана терапия в течение двух лет, у одного удастся предотвратить развитие болезни», – отмечают исследователи.
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