Ученые назвали предполагаемую причину появления штамма коронавируса Дельтакрон

13:02, Вчера
Мировые новости, Коронавирус
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Вакцина от коронавируса
Фото: pixabay.com

В ВОЗ рассказали, что этот «штамм» коронавируса мог появиться в лаборатории из-за ошибки.

Как рассказала председатель технической группы ВОЗ Мария Ван Керкхове, штамм Дельтакрон может быть лишь результатом загрязнения образца, а потому пока не стоит говорить о том, что это именно гибрид Дельты и Омикрона.

Об этом Мария Ван Керкхове сообщила в социальной сети Twitter. По ее словам, лучше не использовать такие слова как «Дельтакрон» вообще, пока не будет никаких точных данных.

 

Отметим, что так называемый штамм Дельтакрон был впервые обнаружен на Кипре совсем недавно. Как заявил представитель лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии кипрского университета Леонтиоса Кострикиса, этот штамм имеет генетические основание варианта Дельта, а также мутации, которые более характерны именно для Омикрона.

Напомним, что штамм Дельта впервые был обнаружен в Индии, а вот вариант Омикрон – в ЮАР.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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