Ученые назвали предполагаемую причину появления штамма коронавируса Дельтакрон

Как рассказала председатель технической группы ВОЗ Мария Ван Керкхове, штамм Дельтакрон может быть лишь результатом загрязнения образца, а потому пока не стоит говорить о том, что это именно гибрид Дельты и Омикрона.
Об этом Мария Ван Керкхове сообщила в социальной сети Twitter. По ее словам, лучше не использовать такие слова как «Дельтакрон» вообще, пока не будет никаких точных данных.
, #SARSCoV2 continues to evolve & see flu co-infectionbelow. https://t.co/rNuoLwgCzN
— Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) January 10, 2022
Отметим, что так называемый штамм Дельтакрон был впервые обнаружен на Кипре совсем недавно. Как заявил представитель лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии кипрского университета Леонтиоса Кострикиса, этот штамм имеет генетические основание варианта Дельта, а также мутации, которые более характерны именно для Омикрона.
Напомним, что штамм Дельта впервые был обнаружен в Индии, а вот вариант Омикрон – в ЮАР.
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