Ученые назвали причину тестирования новой системы для отслеживания космического мусора

Внезапное обнаружение радиосигналов может помочь отследить космический мусор и ограничить глобальные риски безопасности. Ученые тестируют новую систему для отслеживания тысяч спутников и космического мусора.

Еще в 2013 году эксперты включили новый радиотелескоп под названием Murchison Widefield Array, обнаружив сигналы, которые явно не были астрономическими. После небольшой работы астрофизики отследили тот факт, что они были связаны с объектами в космосе, отражающими FM-передачи с радиостанций на Земле.

Об этом 20 октября сообщает ABC.

По мере того, как на орбиту Земли запускаются все новые и новые спутники, отслеживание всего, что находится в космосе, и десятков тысяч битов космического мусора становится серьезной проблемой. Его часто называют осведомленностью о космической области.

В космическом агентстве Австралии назвали космический мусор настоящей проблемой. В ближайшее время будут предприняты решительные действия для разрешения ситуации.

«Что-то размером с горошину может быть смертельным для одного из этих спутников, от которых мы зависим в этих критических технологиях», — сказала заместитель директора Института космического пространства Австралийского национального университета Кассандра Стир.

Спутники предоставляют важную коммуникационную, климатическую и навигационную информацию, а также жизненно необходимы для обороны. Каждая страна зависит от космических технологий, а вооруженные силы регулярно используют их. Многие виды оружия основаны на GPS. Возможность отслеживать передвижение своих войск на суше и на море, и в воздухе, а также способность отслеживать противников исходит со спутников.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые придумали новый способ очистки орбиты Земли от космического мусора. Некоторые обломки и осколки сгорают в атмосфере, но это ситуацию не спасает.