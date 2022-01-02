Ученые обнаружили подводную лодку, которая была затоплена 80 лет назад

После крушения в живых остались только шесть моряков, которые смогли доплыть до греческого острова Миконос.

Стало известно о том, что водолазы в Эгейском море нашли затопленную 80 лет назад подводную лодку. Греческие водолазы смогли обнаружить итальянскую субмарину под названием Jantina, которая затонула во время боя. К сожалению, о тех событиях информации мало.

Об этом сообщает Express.

Так, в 1941 году итальянская подводная лодка вышла с острова Лерос, который принадлежал Греции. На борту находились 48 моряков. Однако субмарину потопила другая подлодка ВМС Великобритании HMS Torbey, выпустив по ней торпеду.

Археологическая находка времен Второй мировой войны была выявлена к югу от острова Миконос на глубине 103 метра.

Ранее редакция Курсора писала, что в Италии нашли самолет США, пропавший во время Второй мировой войны. Помимо самолета, на месте раскопок археологи обнаружили останки людей, с помощью которых, возможно, получится опознать пятерых летчиков.

Также редакция нашего портала сообщала, что в Грузии найдена монета, отчеканенная во время правления царя Давида. Согласно экспертизе, оригинальная медная монета была отчеканена царем Давидом IV Строителем в XII веке. Монета, являющаяся памятником культурного наследия, бесценна.

Еще напомним, что растаявшие ледники Монголии обнажили археологические артефакты разных эпох.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.