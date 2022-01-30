Ученые обнаружили в Африке самую древнюю «социальную сеть»

Немецкие археологи обнаружили на территории Африки большое количество бус, которым примерно 50 тысяч лет. Они использовались для передачи сообщений в различные регионы континента.

Ученые из Германии обнаружили в Африке большое количество бус, которые сделаны из яиц страуса. Такие предметы использовались не столько для украшения, сколько для обмена информацией.

Об этом сообщает The Guardian.

Остатки такой «социальной сети» находили в разных регионах континента в отдалении тысяч километров друг от друга.

При помощи таких бус древние африканцы передавали сообщения и укрепляли связи.

Как сообщила Дженнифер Миллер из Института науки истории человечества Макса Планка в городе Йена, находить такие бусы – все равно, что идти по хлебным крошкам в поисках остатков древних цивилизаций.

По словам ученых, такие бусы перестали изготавливать примерно 33 тысячи лет назад.

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