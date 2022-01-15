Ученые показали гигантский пузырь, который отвечает за формирование звезд во Вселенной

Группа ученых из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра в США во главе с Кэтрин Цукер заявили, что наша планета находится внутри огромного «пузыря». Его диаметр составляет около 1000 световых лет.

Именно эволюция звезд, которая началась еще 14 миллионов лет назад, стала причиной формирования этого пузыря. Уже он, в свою очередь, начал формировать ближайшие к Земле звезды.

И вот ученые создали объемную визуализацию, с которой можно ознакомиться по ссылке. Она демонстрирует области, в которых образуются звезды, а также молодые светила, появившиеся на свет недавно.

Это анимация пространства-времени, которая была создана при помощи самых современных методов и последних наборов данных.

Как рассказала Цукер, около 15 сверхновых вспыхнуло для того, чтобы сформировать этот пузырь. По словам ученых, этот объект не останавливает свой рост.

Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили в космосе гигантский спутник, который вращается вокруг экзопланеты.

Кроме того, мы писали, что в NASA показали, как выглядят остатки массивной звезды, которая взорвалась 350 лет назад.

Еще напомним, что земные бактерии могут перемещаться к другим планетам при помощи космического ветра.

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