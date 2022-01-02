Ученые показали рыбу-людоеда с гигантским ртом

Ученые из научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей показали рыбу клыкозуба или рыба-людоеда. Правда, людей она не есть, а лишь имеет такое название из-за довольно жуткого внешнего вида.

У рыбы очень большой рот, из которого торчат острые зубы. Она обитает в мезо- и пелагических водах по всему миру. Питается в основном другой рыбой, креветками или кальмарами.

В длину клыкозуб достигает максимум 18 сантиметров.

Посмотреть на удивительное создание можно ниже:

Ранее Курсор сообщал, что ученые обнаружили рыбу, которая «знает математику». речь идет о небольших рыбках, которые имеют интересную способность стрелять струями воды в свою добычу.

Кроме того, мы писали, что ученые показали удивительное морское создание, которое похоже на музыкальный инструмент. Ученые показали уникальный вид хищных губок «Chondrocladia lyra» из глубоководных районов Калифорнии.

Еще напомним, что в китайском озере заметили неизвестное существо гигантских размеров.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.