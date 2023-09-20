Ученые построят дома на дне океана и заселят в них людей

Как они планируют это сделать.

Британская инженерная компания DEEP объявила о своем стремлении предоставить людям возможность проводить больше времени под водой. В связи с этим ученые из DEEP разработали модульное жилье, которое планируется опустить на дно океана уже к 2027 году.

Об этом пишет "IFLScience".

Цель компании заключается в создании передовых модульных сред существования, позволяющих людям проживать под водой на глубине до 200 метров в течение 28 дней. Эти модули, в первую очередь, будут предназначены для ученых, изучающих подводную среду.

Президент DEEP, Стив Этертон, подчеркивает важность разработки, объясняя, что океаны необходимо сохранить, а для этого необходимо их понять. В конечном счете, они являются источником половины нашего дыхания, имеют влияние на погоду и климат, а также влияют на нашу жизнь в целом.

По теоретическим представлениям, модульное жилье будет энергетически самообеспечивающимся, используя "зеленую энергию", и будет подключаться к сети спутниковой связи. Кроме того, в компании утверждают, что разрабатывают крупный биореактор, который сможет перерабатывать отходы ез необходимости постоянно освобождать резервуары. DEEP также планирует превратить затопленный карьер в Великобритании в площадку для обучения, тестирования и исследования.

Шон Волперт, директор американского филиала DEEP, подчеркивает, что в контексте новой океанской "голубой" экономики все чаще слышатся идеи о возможностях в области фармацевтических исследований, углеродной добычи и разработке инновационных лекарств. Он считает, что это лишь начало работы с океанами для будущих поколений.

Ранее мы писали, что моряк выжил после кораблекрушения, "пролежав" на дне океана 60 часов.