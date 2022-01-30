Ученые предложили бороться с глобальным потеплением с помощью наполнителя кошачьего туалета

По словам ученых, что большая часть метана (газа, который во многом является причиной глобального потепления) в атмосферу выбрасывается из-за деятельности человека.

Ученые из Массачусетского технологического института заявили, что бороться с глобальным потеплением можно с помощью наполнителя кошачьего туалета. Все дело в том, что часто в качестве наполнителя используется цеолит, который может эффективно улавливать метан.

Исследование опубликовано на сайте ACS Publications.

Ученые обработали цеолит медью. Таким образом у них получилось создать материал, который может вытягивать парниковые газы из воздуха. По словам экспертов, такая технология может быть использована на фермах, на которых выращивают крупный рогатый скот, а также на угольных шахтах.

Отметим, что сельскохозяйственная и угольно-добывающая отрасли – одни из главных причин выброса метана.

Во время экспериментов получилось даже превратить метан в углекислый газ, правда, он тоже вреден для атмосферы, так как тоже задерживает тепло. С другой стороны, вред от него в 80 раз меньше, чем от метана.

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