Ученые предполагают, что на спутнике Сатурна скрыт невидимый океан

Мимас — самое меленькое астрономическое тело в Солнечной системе, может скрывать в своих недрах невидимый океан.

Ученые из Юго-Западного исследовательского института в Колорадо провели исследование, согласно которому на спутнике Сатурна Мимасе, под толщей льда может находится океан.

Предположительно, вода на спутнике находится под тридцатикилометровой коркой льда, именно поэтому ее так сложно обнаружить.

На полученных ранее фото спутника нет даже намека на возможное присутствие воды, однако есть предположение, что нагрев от гравитации Сатурна топит внутреннюю часть небесного тела.

После того, как ученые провели моделирование предполагаемых физических явлений, они пришли к выводу о том, что на Мимасе вполне вероятно наличие скрытого океана.

На данный момент гипотеза официально не подтверждена из-за отсутствия возможности проверить версию американских ученых на практике.

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Удивительное фото показали в сети.

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