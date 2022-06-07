Ученые рассказали, когда планируют посадить космический аппарат на Венеру

Запуск DAVINCI предварительно запланирован на июнь 2029 года, а вход в атмосферу Венеры – на июнь 2031 года. Первый облет планеты состоится через шесть с половиной месяцев после запуска.

Космический аппарат DAVINCI должен прибыть на Венеру в середине 2031 года. Отметим, что это будет первая миссия по изучению Венеры, при которой будет использован спускаемый зонд.

Важно, что аппарат представляет собой целую летающую химическую лабораторию. При помощи нее ученые из NASA собираются начать изучение различных аспектов климата Венеры. Кроме того, планируется составление плана рельефа поверхности.

Также миссия сможет измерить количество неизвестных газов, находящихся в самых глубоких слоях атмосферы. В частности, ученых интересует соотношение изотопов водорода. С помощью него можно понять, есть ли на планете жидкая вода.

Ранее редакция Курсора сообщала, что ученые заявили, что инопланетяне могут передвигаться в космосе на планетах-сиротах.

Кроме того, наш сайт писал, что ученые показали прекрасную визуализацию космической туманности Пузырь. Туманность находится на расстоянии в 7100 световых лет от Земли в созвездии Кассиопеи. Диаметр туманности примерно семь световых лет. Туманность «Пузырь» образовалась благодаря звезде, которая примерно в 45 раз превышающая размер нашего Солнца.

Еще напомним, что ученые обнаружили в космосе неизвестный науке объект.