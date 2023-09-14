Ученые создали лекарство, которое снизит давление на 6 месяцев

Всего один укол спасет вас от серьезных проблем.

Группа американских ученых разработала новый препарат, который может снижать и поддерживать нормальное кровяное давление у пациентов с гипертонией на протяжении полугода. Препарат под названием Зелебезиран вводится в организм через инъекции.

Об этом пишет "NEJM".

Согласно сообщению экспертов, пациенты, страдающие от повышенного кровяного давления, вынуждены постоянно принимать таблетки, и более половины из них отказываютсядавление от этой формы лечения. Это отсутствие контроля над артериальным давлением увеличивает риск инсультов, деменции и инфарктов.

Международная команда ученых провела ранние клинические испытания нового препарата в четырех центрах Британии. В тестировании приняли участие 107 пациентов с гипертонией, из которых 80 получили однократную подкожную инъекцию Зелебезирана, а 32 – плацебо без активных компонентов.

Результаты анализа показали, что у пациентов, которым был введен реальный препарат, значительно снизилось систолическое артериальное давление. Эффект снижения продолжался в течение шести месяцев.

Систолическое артериальное давление уменьшилось на более чем 10 мм рт. ст. при дозе 200 мг и более чем на 20 мм рт. ст. при дозе 800 мг. Препарат предотвращает выработку ангиотензина - гормона, сужающего кровеносные сосуды, что ведет к повышению кровяного давления.

"Новый класс лекарств для лечения повышенного кровяного давления не был зарегистрирован за последние 17 лет. Наша разработка предлагает новый подход, который позволяет улучшить контроль артериального давления в течение 24 часов. Эффект сохраняется до шести месяцев после одной инъекции", - пояснили авторы исследования.

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