Ученые создают одну вакцину для борьбы со всеми вариантами COVID-19

Исследователи из Великобритании разрабатывают одну вакцину, которая будет защищать организм от всех вариантов COVID-19.

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по всему миру, и некоторые ее виды более устойчивы к уже созданным вакцинам. Исследователи из Великобритании начали разработку единого препарата, который должен будет защитить человека от всех вариантов COVID-19.

Об этом сообщает издание Wionews.

Ожидается, что новая вакцина будет бороться со всеми видами коронавируса, которые привели к вирусным волнам.

Ученые говорят, что разработка разовой дозы гарантирует, что прививка вызовет выработку антител, которые уничтожат вирус, когда он проникнет в клетки и начнет размножаться. Эксперты из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне провели тесты вакцинации на мышах для изучения антител. Они изучали варианты «Альфа», «Бета», «Дельта» и «Омикрон», которые вызвали многочисленные волны заражений.

Исследование было разработано для оценки терапевтического потенциала целевой вакцинации CoV S2 против SARS-CoV-2 и других CoV человека и животных, поскольку ученые изучают спайковый белок Sars-CoV-2, который вызывает COVID-19. Результат показал, что у мышей после вакцинации начали вырабатываться антитела, способных нейтрализовать ряд вариантов коронавируса.

Назальные вакцины в настоящее время тестируются на мышах, поскольку Pfizer и BioNTech также присоединились к гонке по разработке универсальной вакцины.

«Курсор» писал ранее, что Pfizer начала разработку вакцины против подвариантов «Омикрона».